OVERKILL: Video zu 'Second Son'

Es dürfte bekannt sein, dass nächste Woche das Live-Werk "Live In Overhausen" veröffentlicht werden wird, das am 16. April 2016aufgenommen worden ist. OVERKILL hat nun noch einen Clip davon veröfffentlicht zu dem Lied 'Second Son': Youtube.

Vorbestellungen können in verschiedenen Formaten im Nuclear Blast Shop aufgegeben werden.