GRAVE PLEASURES mit neuem Video

Als Anheizer für die anstehende Tour mit CONVERGE, THOU und CROWBAR haben die Herren um Fronter Matt McNerney ein neues Video zu 'Mind Intruder' des Erfolgsalbums "Motherblood" abgedreht.

Anders als bei der ersten Videoauskopplung 'Joy Through Death' stehen diesmal die Mucker im Fokus - schließlich will man wissen, was einen erwartet, wenn das britisch-finnische Quintett des Lesers Lieblingslocation aufsucht.

Hier für euch noch einmal die Shows im deutschsprachigen Raum:

22.04.2018 Dudefest, Karlsruhe

23.04.2018 Les Docks, Lausanne (CH)

27.04.2018 Essigfabrik, Köln

28.04.2018 Conne Island, Leipzig

29.04.2018 SO 36, Berlin

30.04.2018 Bastard Club, Osnabrück*

01.05.2018 Bambi Galore, Hamburg*

* ohne CONVERGE, THOU und CROWBAR