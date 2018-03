M.I.N.E: Debütalbum

Am 25. Mai 2018 erscheit das Debütalbum "Unexpected Truth Within" von der Band M.I.N.E., hinter deren Namen sich einige bekannte Musiker verstecken.



Das Electro-Pop-Trio besteht aus CAMOUFLAGE-Sänger Marcus Meyn, FOOLS GARDEN-Gitarrist und Komponist Volker Hinkel sowie Schlagzeuger und Keyboarder und Produzent Jochen Schmalbach (u.a. MADONNE, DEPECHE MODE, AHA, FANTA 4).



Im Januar 2018 erschien bereits die erste Single 'The One'. Dazu folgte im März eine zweite Auskopplung und für den Spätsommer 2018 ist eine große Tournee geplant.



Marcus Meyn: "Natürlich liegt bei den Konzerten unser Schwerpunkt auf dem Material von "Unexpected Truth Within", aber wir werden sicherlich auch einige CAMOUFLAGE-Hits und einen Song meines Projekts RESISTANCE D einbauen.“

