GREEN LUNG: Gute alte Witch-Tradition

Dass es auf der britischen Hauptinsel eine lange Tradition Rocks gibt, in dem vor allem vorzeitliche Feenwesen, Magie, Hexen und geheime Rituale die Hauptrollen spielen, dürfte spätestens BLACK SABBATH und auch LED ZEPPELIN kein Geheimnis mehr sein.

Umso interessanter, dass sich auch junge Bands, wie diese Londoner, sich immer wieder diesen okkulten Themen widmen. Scheint in UK zum festen Schulrepertoire zu gehören. Nachdem die Band im Februar 2018 bereits die EP "Free The Witch" - aha - veröffentlichte, gibt es jetzt ganz frisch das Album "Woodland Rites" zu erwerben. Auch hier wieder: 'Let The Devil In'!

Foto: (c) Sally Patti, Pressefreigabe Pioneer Music