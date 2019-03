VAN CANTO auf Festivalkurs

Nach einer erfolgreichen Tour 2018 bereitet sich die Band nun auf die Festivalsaison 2019 vor. Drei Festivals stehen breits auf der Liste:





26.04.19 - 28.04.19 Hexentanz / Walpurgisschlacht in Losheim am See

03.07.19 - 06.07.19 RockHarz Ballenstedt

14.08.19 - 17.08.19 Summerbreeze Dinkelsbühl

Quelle: Van Canto Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: van canto festivals 2019 hexentanz rockharz summerbreeze