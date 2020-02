GREY DAZE: Neues Album, rund um die Stimme von Chester Bennington gebaut

Das kann man durchaus kontrovers aufnehmen: GREY DAZE ist die Band, in der der spätere LINKIN PARK-Frontman Chester Bennington zuerst den Gesang beisteuerte. Die Band hat bereits aufgenommenen Gesangsspuren des 2017 verstorbenen Frontmannes nun mit Musik unterlegt und wird das ganze in Albumform am 10.04.2020 über Looma Vista Recordings veröffentlichen.

"Amends" wird das Ganze dann heißen, und hier gibt es davon vorab 'Sickness' zum Konsum.

Darunter zum Vergleich die Version von 1997.