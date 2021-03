GRIMMREAPER mit BABYMETAL-Cover

Die Metalgruppe GRIMMREAPER hat 'Road Of Resistance' von BABYMETAL gecovert. Das Ergebnis kann man sich bei YouTube anhören. Die Aufnahme ist vom grimmigen Debütalbum "The Tragedy Of Being", dessen VÖ nun auf den 30. März festgesetzt worden ist.





