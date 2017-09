Seit einigen Monaten in der englischen Originalfassung mit dem Titel "Last of the Giants: The True Story of Guns 'N' Roses" in den Läden, erscheint die von Mick Wall verfasste Biografie in Kürze erstmals auch in deutscher Sprache.

Der 448 Seiten dicke Schmöker lässt die Geschichte der Rocker nicht einfach nur Revue passieren, da der Autor der Band schon in ihrer Anfangszeit begegenet war und binnen kurzer Zeit vom inneren Freundeskreis zur Hassfigur für Axl und Co. mutierte, ist eine überaus emotionsgeladene Aufarbeitung sicher.

Ab dem 23. Oktober können wir die Historie der seit ihrer Reunion wieder zu alter Größe aufgestiegenen legendären Rocker nachlesen und uns selbst ein Bild davon machen wie die Geschichte aufgearbeitet wurde bzw. wie die Übersetzung ausgefallen ist. Vom Original waren Fans und Presse jedenfalls gleichermaßen begeistert, so machte etwa der "Kerrang!" diese Biografie zur Pflichtlektüre.

Quelle: Sailor Entertainment Redakteur: Walter Scheurer Tags: guns n roses