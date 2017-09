PÄNZER: Neuer Song und Trailer zum neuen Album

Am 06.10.2017 veröffentlichen PÄNZER ihr zweites Studioalbum namens "Fatal Command" über Nuclear Blast.

Für den Nachfolger zu "Send Them All To Hell" veröffentlicht die Band Trailer, in denen Frontmann Schmier über die Entstehung des Album berichtet:

Trailer 1: https://www.youtube.com/watch?v=8sdheckZJ7E

Trailer 2: https://www.youtube.com/watch?v=9X_4H7R9YnE

Als Vorgeschmack auf das kommende Album hat die Band zudem ein Video zum Song 'We Can Not Be Silenced': https://www.youtube.com/watch?v=HoLLWKwkM-4&feature=youtu.be

Quelle: Band bei Facebook Redakteur: Mario Dahl