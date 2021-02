Gary MOORE: Compilation-Album

Im Gedenken an seinen zehnten Todestag am 6. Februar, wird am 30. April das Compilation-Album "How Blue Can You Get" von Gary MOORE über Provogue/ Mascot Label Group veröffentlicht.

Dafür hat man mit Hilfe der Familie das Archiv des legendären Gitarristen durchforstet und einige unveröffentlichte Tracks sowie diverse alternative Versionen von bereits auf Tonträger verewigten Nummern zu Tage fördern können.

Die Compilation enthält neben Tracks aus der Feder des unvergessenen Musikers, erneut auch Coverversionen seiner perönlichen Blues-Helden. So bekommt man unter anderem 'I'm Tore Down' von Freddie KING und 'Done Some Wrong' von Elmore JAMES sowie eine siebenminütige Interpretation von 'How Blue Can You Get' (B.B. KING) zu hören, die zum Titelsong erkoren wurde.

Die komplette Tracklist sieht folgendermaßen aus:

I'm Tore Down

Steppin' Out

In My Dreams

How Blue Can You Get

Looking At Your Picture

Love Can Make A Fool Of You

Done Somebody Wrong

Living With The Blues

Die Ballade 'In My Dreams' wurde als Vorgeschmack auf die Scheibe bereits als Visualizer veröffentlicht: