Gary MOORE: Erster Höreindruck vom kommenden Live-Album!

Zwar wird es noch bis zum 31.01. 2020 dauern, ehe wir uns an "Live From London" (das bei einem Gig des Iren am 14.12.2009 in der "Islington Academy" aufgenommen wurde) in vollständiger Version (erscheinen wird das Teil übrigens wahlweise als Limited Edition Boxset, als CD sowie in zwei verschieden färbigen Doppel-Vinyl-Varianten ("marble organge" bzw. "blue")) erfreuen dürfen, doch die Verantwortlichen von Mascot Records haben schon einmal einen ersten Vorgeschmack in Form von 'Oh, Pretty Woman' rausgerückt:

