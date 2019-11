Gary MOORE:

Am 14. Dezember 2009, also ziemlich genau 14 Monate vor seinem plötzlichen und unerwarteten Tod im Alter von nur 58 Jahren, gastierte der legendäre irische Gitarrist in der "Islington Academy" in London.

Den Mitschnitt dieses Konzertes wird die Mascot Record Labelgroup am 31. 01. 2020 unter dem Titel "Live From London" veröffentlichen. Allein durch das Lesen der Setlist sollte die Vorfreude darauf bei seinen Fans ins Unermessliche steigern, liest sich diese doch folgendermaßen:

1. Oh, Pretty Woman

2. Bad For You Baby

3. Down The Line

4. Since I Met You Baby

5. Have You Heard

6. All Your Love

7. Mojo Boogie

8. I Love You More Than You'll Ever Know

9. Too Tired / Gary's Blues 1

10. Still Got The Blues

11. Walking By Myself

12. The Blues Is Alright

13. Parisienne Walkways

