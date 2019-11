WACKEN OPEN AIR für European Festival Award nominiert

Nachdem das WACKEN OPEN AIR mit seiner Ausgabe des Jahres 2018 in der Kategorie "Best Major Festival" bereits einmal den European Festival Award gewonnen hat, steht nun die Juiläumsausgabe in der Kategorie "Best Festival Line-Up Of The Year" zur Wahl.

Wer Einfluss auf das Ergebnis nehmen möchte, kann online abstimmen.

In weiteren Kategorien wurden darüber hinaus die folgenden ICS-Veranstaltungen nominiert:

Hamburg Metal Dayz 2019: "Best Indoor Festival"

Wacken Winter Nights 2019: "Best Small Festival"

Werner Rennen 2019: "Best Medium-Sized Festival"

Das WACKEN OPEN AIR 2020, das dieses Mal u. a. SLIPKNOT, JUDAS PRIEST UND AMON AMARTH verpflichtet hat, ist übrigens bereits wieder ausverkauft.

