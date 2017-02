Glowing Ember Festival: Am 11.2. in NRW!

Wie bereits berichtet, präsentiert Nauntown Music das "Glowing Ember Festival" in Frankfurt am 10.2.2017 ("Das Bett") mit ODIUM als Headliner. Aber auch in NRW hält das Indoor-Festival Einzug: Bereits am 11.2. spielen im Essener "Don't Panic" (Viehofer Platz 2, 45127 Essen) folgende Bands auf: PART OF THE CHAIN, FAIRYTALE, [SOON] und Headliner WIZARD. Karten gibt es für 15 € im VVK oder 18 € an der AK.

