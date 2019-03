Gößnitz Open Air 2019: Erste Bandbestätigungen

Für die 27. Auflage des Gößnitz Open Airs sind die ersten Bands bestätigt worden.



Diese sind:

ALESTORM

DIE APOKALYPTISCHEN REITER

BLACKY & COMPANY

COPPELIUS

DRITTE WAHL

EARLY FOX

EMIL BULLS

FINNTROLL

HIGH FIGHTER

KIRSCHE & CO

MONOKEL KRAFTBLUES

MONOMANN

MOTHER ENGINE

NUCLEAR PILLMACHINE

OOMPH!

ROCKSACK

WUCAN



Das Festival findet vom 02.08. bis 04.08.2019 in Gößnitz statt. Es sollen noch einige Bands dazu kommen.



Vom Veranstalter heißt es: "Am Charakter unseres Festivals wird sich ebenso grundlegend nichts ändern. Das heißt, wie gewohnt gibt es keine territoriale Trennung zwischen Bühne und Zeltplatz sowie entspanntes Zelten neben dem Auto. Man kann 60 m vor der Bühne Campen (wenn man das denn möchte) oder hinter dem Bahndamm ganz in Ruhe. Das Alles ohne Limit an Speisen- und Getränkemitnahme. Alle Preise in Bezug auf Nahrungs- und Genussmittel werden auf dem gewohnten niedrigen Niveau bleiben (z.B. Bier 0,4 l – 2 Euro). Karten könnt ihr unter Infos für nur 52 Euro inkl. Park- und Zeltplatz(!) erwerben.

Quelle: www.openairgoessnitz.de