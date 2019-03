RUTHLESS wird nicht müde

Seit 1982 sind die US-Metaller von RUTHLESS im musikalischen Kosmos der härteren Gangart unterwegs. Am 31.05.2019 veröffentlicht die Band nun über Pure Steel Records unter dem Titel "Evil Within" ein neues Album, das als limitierte Vinyledition in einer Auflage von 300 Exemplaren erscheinen wird.

Die Tracklist enthält neun Titel:

1. Storm Of Souls

2. Atrocities

3. In Blood

4. Evil Within

Seite B

5. Fear Never Sleeps

6. Skulls

7. Death March

8. The Brotherhood

9. Cryptic Ruins

Das Cover-Artwork stammt von Dimitar Nikolov.