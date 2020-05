HAKEN hat ein neues Video!

Wie berichtet, veröffentlicht HAKEN am 05.06.2020 via InsideOutMusic das neue Album "Virus". Aus dem Album wurde mit 'Canary Yellow' nun ein neuer Song inklusive Video veröffentlicht:

https://www.youtube.com/watch?v=KJQy1Waj_cY

Die Trackliste von "Virus" liest sich so:

01. Prosthetic

02. Invasion

03. Carousel

04. The Strain

05. Canary Yellow

06. Messiah Complex I: Ivory Tower

07. Messiah Complex II: A Glutton for Punishment

08. Messiah Complex III: Marigold

09. Messiah Complex IV: The Sect

10. Messiah Complex V: Ectobius Rex

11. Only Stars