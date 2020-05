Wacken Open Air: Informationen zur Kartenrückgabe für 2020 veröffentlicht

Die Veranstalter des Festivals haben Informationen veröffentlicht, wie mit den Tickets den diesjährigen Festivals ungegangen werden soll, welches ja nicht stattfinden kann.



Wer sein Ticket regulär über Metaltix erworben hat, erhält eine E-Mail mit personalisiertem Link zu einem Formular. Die Erstattung wird über dieses Formular durchgeführt. Wer seine Karte nicht bei Metaltix gekauft hat, sollte sich zunächst beim ursprünglichen Käufer oder bei tickets@wacken.com melden. Es wird seitens der veranstalter darum gebeten, das Formular bis zum 20. Mai 2020 auszufüllen und abzusenden, um die Bearbeitung zu beschleunigen.



Weitere Informationen zur Ticketerstattung hält das allgemeine Online-FAQ unter diesem Link bereit.

Karteninhabern stehen vier Optionen zur Wahl:



1. Karteninhaber können ein Ticket für das Wacken Open Air 2021 erwerben, welches vom 29. bis 31. Juli 2021 stattfinden wird. Der Eintrittspreis des diesjährigen Festivals wird dabei mit dem für das Wacken Open Air 2021 verrechnet. Das neu gekaufte Ticket kommt als personalisiertes, digitales Ticket. Dadurch fallen für den Kunden keine Kosten an.



2. Karteninhaber können einen Gutschein für Metaltix im Wert ihres aktuellen Tickets erhalten, welches für alle Angebote von Metaltix gültig ist.



3. Karteninhaber können sich den Wert ihres aktuellen Tickets auszahlen lassen.



4. Karteninhaber können ihr Ticket auch als sogenanntes "Solidarticket" an Fans in Not spenden. Die Koordination dieser Aktion erfolgt durch das ehrenamtliche Admin-Team der offiziellen Wacken Open Air Facebook-Fangruppe. Wer sein Ticket spendet, erhält ein Vorverkaufsrecht für das Wacken Open Air 2021. Weitere Informationen zum Solidarticket beinhaltet dieser Link.



Für jedes Ticket kann eine dieser Optionen frei gewählt werden, d.h. Käufer mehrerer Karten können auf Wunsch unterschiedliche Formen der Erstattung erhalten. Zudem stehen allen Ticketinhabern zu jeder Option noch zusätzliche Angebote wie limitierte T-Shirts, Festivalbändchen und gedruckte Schmucktickets zur Verfügung.



"Wir freuen uns sehr, dass wir den Inhabern von Tickets für das leider ausfallende Wacken Open Air 2020 letztlich zeitnah alternative Optionen für die Rückgabe ihrer Karten anbieten können", erklärt Festivalgründer Holger Hübner. "Wir wissen aus den zahlreichen Zuschriften und von Kommentaren unserer Besuchern, dass sie diesbezüglich recht unterschiedliche Wünsche an uns herangetragen haben. Wir sind aber zuversichtlich, dass unser unter hohem Druck arbeitendes Team durch das zügige Angebot von verschiedenen Möglichkeiten den individuellen Anliegen unserer Fans soweit wie möglich entgegengekommen konnte."

Sein Partner Thomas Jensen ergänzt: "Es hat uns besonders berührt, dass einige Besucher ihr Ticket großzügig spenden wollen", sagt der Festivalgründer. "Dafür sind wir von ganzem Herzen dankbar, wollen diese Beiträge aber der Wacken-Gemeinschaft zugute kommen lassen und haben daher die Möglichkeit zur Spende für Fans in Not über ein Solidarticket geschaffen. Wir bedanken uns bei unseren Besuchern nochmals herzlich für ihr Vertrauen und die gezeigte Geduld."



Derzeit arbeiten die Veranstalter bereits am Programm des Wacken Open Air 2021. Als Thema für das Wacken Open Air 2021 wurde das Motto "Horror" gewählt.

