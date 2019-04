HAKEN mit Tourdates im Sommer

Neben den Auftritten im Vorprogramm von Devin Townsend werden die Briten auch als Headliner nochmal durch Europa reisen:

28. Juni – Provinssirock, Seinajoki, Finland

29. Juni – Vainstream Rockfest, Münster, Germany

30. Juni – Musikzentrum, Hannover, Germany

2. Juli – Hirsch, Nürnberg, Germany

3. Juli – Halle 02, Heidelberg, Germany

5. Juli – Rock The Castle, Verona, Italy

6. Juli – Cavea Del Teatro Del Maggio, Florence, Italy

7. Juli – Rock In Rome, Rome, Italy

9. Juli – PPC, Graz, Austria

10. Juli – Melodka, Brno, Czech Republic

11. Juli – Randall, Bratislava, Slovakia

12. Juli – Beatpol, Dresden, Germany

13. Juli – Prog In Park, Warsaw, Poland

Quelle: Head of PR Redakteur: Frank Jaeger Tags: haken tour 2019