HALESTORM: Video zum Song 'Do Not Disturb' veröffentlicht

Die Amis von HALESTORM haben aus ihrem aktuellen Album "Vicious" einen weiteren Song als Single mit einem Musikvideo veröffentlicht. 'Do Not Disturb' heißt das gute Stück und damit soll schon einmal die Halloween-Saison eingeläutet werden.



Erzählt wird darin die Geschichte eines verliebten jungen Paares, das die Nacht in einer Pension verbringen will und dabei allerlei schauerliche Erfahrungen macht. HALESTORM-Frontfrau Lzzy Hale spielt in dem Video die nur bedingt vertrauenswürdige Herbergsmutter, die übrigen Bandmitglieder treiben als Personal ihr Unwesen und bescheren dem Paar eine Nacht, die sie wohl nicht so schnell vergessen werden.



Live ist die Band zu folgenden Terminen zu erleben:

11.10. Hamburg, Markthalle

12.10. Berlin, Kesselhaus

14.10. Frankfurt, Batschkapp

15.10. Köln, Live Music Hall

16.10. München, Backstage Werk

