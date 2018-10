MAYHEM - Remix von

Die norwegischen Black-Metal-Pioniere MAYHEM werden am 07.12.2018 über Season Of Mist eine neue Version ihres ebenso kontroversen wie wegweisenden 2000er-Albums "Grand Declaration Of War" in die Läden bringen. Die komplett überarbeitete Version des kalten, technoiden Avantgarde-Werkes wird zum einen ein gänzlich neues und beeindruckendes Artwork des polnischen Künstlers Zbigniew M. Bielak zieren, der von seinen Arbeiten mit Bands wie GHOST, PARADISE LOST, BÖLZER und ZHRINE bekannt ist.



Außerdem, und das ist im Zweifel noch wesentlicher, durfte sich Jaime Gomez Arellano in den Orgone Studios (UK) des Klangwerks annehmen und hat hierzu die originalen ADAT-Bänder in einem aufwendigen Verfahren restauriert. Arellano gibt hierzu zu Protokoll, dass das Ausgangsmaterial zwar bereits von sehr hoher Qualität gewesen sei, dass ihn jedoch zwei Dinge gestört hätte. Dies sei zum einen der klickende, sehr stark komprimierte Drumsound des von Hellhammer verwendeten Roland Vdrum Kits gewesen, den man vielleicht damals cool gefunden habe, der jedoch für heutige Standards unnatürlich klinge und an nicht optimalen Samples kranke. Der Klangmeister sagt, dass er nun versucht habe, das Schlagwerk mehr nach einem echten, lebendigen Drumkit klingen zu lassen. In einem weiteren Schritt sei der im originalen Mix quasi nicht präsente Bass deutlich aufgewertet worden, was nach Angaben Arellanos das Album durch einige sehr coole Basslinien Necrobutchers deutlich aufwerten würde. An Blasphemers Gitarren habe er wenig verändert, da hier die Vorlage sehr gut gewesen sei. Allenfalls etwas mehr Wärme und Körperlichkeit habe er dem Gitarrensound verpasst, ohne dabei Rune Eriksens Präzision anzutasten. Maniac indes habe gewünscht, dass seine Vocals unverändert bleiben sollten, was der Produzent absolut respektiert und die Gesangsspuren daher so authentisch wie irgendwie möglich rekonstruiert habe.



Ferner plant die Band ebenfalls zeitnah die Veröffentlichungh einer Vinylbox, die beide Versionen von "Grand Declaration Of War" enthalten soll, sowie die LPs der Alben "Chimera" (2004), "Ordo Ad Chao" (2007) und eine 10"EP von "Wolf's Lair Abyss" (1997), sowie zwei weitere 10"EPs mit bisher unveröffentlichten Bonustracks, alles verpackt in einer Lederbox.



Wir sind gespannt, wie die neue Version des alten Meisterwerks klingen wir; einen viereinhalbminütigen Trailer als Hörprobe hat die Band auf YouTube bereits für euch bereit gestellt:





