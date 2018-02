Die deutschen Blacker von HALLIG haben in Erwartung ihres zweiten Albums einen Teaser in das Internet gestellt. Gemischt und gemastered wurde das Teil von Markus Stock (EMPYRIUM, THE VISION BLEAK) und veröffentlicht wird es über Talheim Records noch in diesem Frühjahr.

