Glowing Ember Festival u.a. mit NITROGODS in Essen!

Die von POWERMETAL.de präsentierte Indoor-Festival-Reihe Glowing Ember Festivals wird nach dem 23.2. in Frankfurt, am 24.2. Halt in der Zeche Carl in Essen (Wilhelm Nieswandt-Allee 100, 45326 Essen) machen! Mit dabei sind diesmal: GREYDON FIELDS (Power Metal), [SOON] (Dark Metal), THE VERY END (Thrash Metal), NITROGODS (RocknRoll) und ein Special Guest! Karten gibt es für 15€ im Vvk, und 19€ an der Ak, Einlass 18:30/Beginn 19:00!

