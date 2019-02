HALPHAS: Arbeiten für das neue Album haben begonnen

Die deutsche Black-Metal-Band HALPHAS hat mit den Arbeiten für das neue Album begonnen. Die Aufnahmen des "Dawn Of A Crimson Empire“-Nachfolgers sollen im März im eigenen Homestudio beginnen. Fest steht bereits, dass das Album sechs Songs beinhalten und den Namen "The Infernal Path Into Oblivion" trägt. Der Veröffentlichungstermin ist für Ende 2019 angesetzt.



Zuvor ist die Band gemeinsam mit ihren Label-Kollegen STREAMS OF BLOOD und SCHRAT an folgenden Terminen live zu sehen:



22.02.2019 Werk 9, Berlin

23.02.2019 Bunker Rostock, Rostock

