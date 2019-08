Am 16.08.2019 erscheint über Napalm Records das elfte Studioalbum der schwedischen Metaller HAMMERFALL. Die Scheibe trägt den Titel "Dominion" und wird von einem Artwork von Samwise Didier geziert. Erscheinen wird das Album als CD Digipak, als Gatefold-Vinyl und als limitierte Box mit CD, Single und MC, sowie natürlich auch digital. Das Titelstück 'Dominion' hat Napalm Records bereits auf YouTube für euch bereitgestellt und es verspricht klassischen HAMMERFALL-Sound, so wie es die Fans erwarten dürften:

Die gesamte Trackliste des kommenden Albums liest sich wie folgt:

1. Never Forgive, Never Forget

2. Dominion

3. Testify

4. One Against the World

5. (We Make) Sweden Rock

6. Second to One

7. Scars of a Generation

8. Dead by Dawn

9. Battleworn

10. Bloodline

11. Chain of Command

12. And Yet I Smile