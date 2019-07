HAMMERFALL: Tour 2020

Die fünf Schweden von HAMMERFALL veröffentlichen am 16. August 2019 ihr neues Album "Dominion" via Napalm Records. Außerdem haben sie bereits die Daten für die "World Dominion Tour 2020" veröffentlicht. Mit BATTLE BEAST und SERIOUS BLACK im Vorprogramm haben sie darüber hinaus auch ein mächtiges Heavy-Metal-Paket geschnürt.

Der Kartenvorverkauf startet am Mittwoch, 24. Juli, 10 Uhr, exklusiv über CTS/ Eventim. Alle weiteren Systeme werden am Freitag, 26. Juli, 10 Uhr, freigeschaltet.

30.01.20 - D - Bremen, Aladin

31.01.20 - D - Hamburg, Sporthalle

01.02.20 - D - Osnabrück, Hydepark

02.02.20 - D - Oberhausen, Turbinenhalle

03.02.20 - NL - Nijmegen, Doornroosje

05.02.20 - B - Antwerpen, TRIX

06.02.20 - D - Saarbrücken, Garage

07.02.20 - D - München, Tonhalle

08.02.20 - D - Kaufbeuren, All Kart Halle

11.02.20 - D - Langen/Frankfurt, Neue Stadthalle

12.02.20 - D - Leipzig, Werk 2

14.02.20 - D - Bamberg, Brose Arena

15.02.20 - D - Ludwigsburg, MHP Arena

16.02.20 - CH - Pratteln, Z7

21.02.20 - AT - Graz, Orpheum

22.02.20 - AT - Wien, Gasometer

23.02.20 - D - Berlin, Huxley's