Die deutschen Thrasher DESTRUCTION veröffentlichen wie berichtet am 09.08.2019 via Nuclear Blast das neue Album "Born To Perish", jetzt hat das Quartett mit 'Betrayal' ein neues Video veröffentlicht:

https://www.youtube.com/watch?v=jc5uyQYLaVc

