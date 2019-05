HAMMERFALL veröffentlicht Albumcover und Single

Die schwedischen Power-Metaller HAMMERFALL haben heute neben dem Album-Artwork für den am 16.08.2019 erscheinenden elften Langspieler "Dominion" auch die erste Single veröffentlicht. '(We Make) Sweden Rock' kann über Spotify und Youtube ab sofort angehört werden.

Die Trackliste des kommenden Albums liest sich wie folgt:

1. Never Forgive, Never Forget

2. Dominion

3. Testify

4. One Against the World

5. (We Make) Sweden Rock

6. Second to One

7. Scars of a Generation

8. Dead by Dawn

9. Battleworn

10. Bloodline

11. Chain of Command

12. And Yet I Smile

Neben einigen Festival-Terminen im Sommer und einer ausgedehnten US-Tour mit SABATON steht Anfang 2020 außerdem eine eigene Headliner-Tour in Europa an:

30.01.20 DE - Bremen

31.01.20 DE - Hamburg

01.02.20 DE - Oberhausen

07.02.20 DE - Munich

08.02.20 DE - Kaufbeuren

09.02.20 IT - Milan

11.02.20 DE - Langen

12.02.20 DE - Saarbrücken

13.02.20 CZ - Prague

14.02.20 DE - Bamberg

15.02.20 DE - Ludwigsburg

16.02.20 CH - Pratteln

18.02.20 PL - Warsaw

19.02.20 PL - Krakow

20.02.20 HU - Budapest

21.02.20 AT - Graz

22.02.20 AT - Vienna

23.02.20 DE - Berlin