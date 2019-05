DEATHSPELL OMEGA: Nachfolger zu

Wie aus dem Nichts erreicht uns die Info des Labels, dass es bereits Ende Mai ein neues DEATHSPELL OMEGA-Album geben wird. Bereits zweieinhalb Jahre nach dem famosen "The Synarchy of Molten Bones" bringt die geheimniskrämerische Truppe aus Frankreich ihren neuen Longplayer "The Furnaces of Palingenesia" an den Start. Die elf Songs mit 45 Minuten Spielzeit wurden auf analogem Equipment live aufgenommen. VÖ ist der 24.05.

Einen ersten Vorgeschmack bietet das Video zu 'Ad Arma! Ad Arma!'

