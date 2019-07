HAMMERSCHMITT gibt Informationen zum kommenden Album

Die ersten Vorzeichen erscheinen am Horizont. So ist mit dem 13. September der Veröffentlichungstermin vom Label Massacre Records festgesetzt worden und der Titel des Werks, das mit einem Coverartwork von Björn Gooßes versehen wurde, wird "Dr. Evil" heißen. Diese Liedern werden enthalten sein:

1. Dr. Evil

2. Restart Your Fire

3. Say My Name

4. Fly

5. War

6. Metalized

7. Saints Of Rock

8. Tonight

9. Living Dead

10. Unreal

11. Lost In Gods

12. End Of Time

Es gibt auch eine Livetermin. HAMMERSCHMITT wird am 19. Oktober im Backstage in München spielen.