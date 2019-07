SUMMER BREEZE 2019: Running Order online!

Die Planung kann beginnen, das schwermetallische Happening in Dinkelsbühl vom 13. bis 17. August ist jetzt mit Spielzeiten versehen worden. Hier ist die Liste ohne Bühnenangabe:

Mittwoch, 14.08.:

15:00 - 16:00 BLASMUSIK ILLENSCHWANG

16:05 - 16:45 ENDSEEKER

16:50 - 17:35 NAILED TO OBSCURITY

17:40 - 18:20 LOATHE

18:00 - 18:40 ALL HAIL THE YETI

18:25 - 19:10 DEATH ANGEL

19:10 - 19:50 HATE SQUAD

19:15 - 19:55 INGESTED

20:00 - 21:00 SOILWORK

20:20 - 21:00 EYES SET TO KILL

21:05 - 21:45 WINDHAND

21:30 - 22:10 THRON

21:50 - 22:50 HYPOCRISY

22:40 - 23:20 ANOMALIE

22:55 - 23:35 MIDNIGHT

23:40 - 00:25 ENSLAVED

23:50 - 00:30 GOST

00:30 - 01:10 EVIL INVADERS

01:15 - 02:15 KNASTERBART

02:20 - 03:00 LETTERS FROM THE COLONY

Donnerstag, 15.08.:

11:30 - 12:15 KAMBRIUM

12:00 - 12:45 IRON REAGAN

12:20 - 12:50 SLAUGHTER MESSIAH

12:55 - 13:40 LORD OF THE LOST

12:55 - 13:40 TWILIGHT FORCE

13:45 - 14:15 THE DOGS

13:50 - 14:35 VERSENGOLD

14:00 - 15:00 BEMBERS

14:20 - 15:05 MUSTASCH

14:45 - 15:45 AVATAR

15:10 - 15:40 DELUGE

15:30 - 16:00 BRYMIR

15:45 - 16:30 DECAPITATED

15:55 - 16:55 CLAWFINGER

16:30 - 17:00 XENOBLIGHT

16:35 - 17:05 LIK

17:05 - 18:05 KVELERTAK

17:10 - 17:55 LIONHEART

17:30 - 18:00 FROSTTIDE

18:00 - 18:30 GET THE SHOT

18:20 - 19:20 TESTAMENT

18:30 - 19:00 FEAR OF DOMINATION

18:35 - 19:35 UNEARTH

19:40 - 20:25 KRISIUN

19:40 - 21:10 IN FLAMES

20:30 - 21:30 OF MICE & MEN

21:30 - 23:20 AVANTASIA

21:35 - 22:20 THE CONTORTIONIST

22:25 - 23:25 DEICIDE

23:30 - 00:15 DOWNFALL OF GAIA

23:35 - 00:50 MESHUGGAH

00:20 - 01:20 BATTLE BEAST

01:00 - 02:00 CRADLE OF FILTH

01:25 - 02:10 CASPIAN

02:15 - 03:00 ANAAL NATHRAKH

Freitag, 16.08.:

11:30 - 12:15 TURBOBIER

12:00 - 12:45 AFTER THE BURIAL

12:20 - 12:50 HIGHER POWER

12:55 - 13:40 BEAST IN BLACK

12:55 - 13:40 DUST BOLT

13:45 - 14:15 IZEGRIM

13:50 - 14:35 KISSIN' DYNAMITE

14:00 - 15:00 HEAVYSAURUS

14:20 - 15:05 DESERTED FEAR

14:45 - 15:45 QUEENSRŸCHE

15:10 - 15:40 THE LAZYS

15:30 - 16:00 TEETHGRINDER

15:45 - 16:30 ABORTED

15:55 - 16:55 DRAGONFORCE

16:30 - 17:00 KING APATHY

16:35 - 17:05 UNPROCESSED

17:05 - 18:20 SKINDRED

17:10 - 17:55 LEGION OF THE DAMNED

17:30 - 18:00 DÈCEMBRE NOIR

18:00 - 18:30 UNE MISÈRE

18:30 - 19:00 PROMETHEE

18:35 - 19:35 ROTTING CHRIST

18:35 - 19:50 AIRBOURNE

19:40 - 20:25 DYSCARNATE

20:10 - 21:25 KING DIAMOND

20:30 - 21:30 NAPALM DEATH

21:35 - 22:20 DORNENREICH

21:45 - 23:15 PARKWAY DRIVE

22:25 - 23:25 ZEAL & ARDOR

23:30 - 00:15 CRIPPLED BLACK PHOENIX

23:30 - 00:45 HAMMERFALL

00:20 - 01:20 THY ART IS MURDER

01:00 - 02:00 EMPEROR

01:25 - 02:10 HAMFERÐ

02:15 - 03:00 CYPECORE

Samstag, 17.08.:

11:30 - 12:15 WINTERSTORM

12:00 - 12:45 EVERGREEN TERRACE

12:20 - 12:50 HARPYIE

12:55 - 13:40 BRAINSTORM

12:55 - 13:40 MR. IRISH BASTARD

13:45 - 14:15 FINAL BREATH

13:50 - 14:35 VAN CANTO

14:00 - 15:00 RANDALE

14:20 - 15:05 SKÁLMÖLD

14:45 - 15:45 BURY TOMORROW

15:10 - 15:40 RECTAL SMEGMA

15:30 - 16:00 ORPHALIS

15:45 - 16:30 RISE OF THE NORTHSTAR

15:55 - 16:55 EQUILIBRIUM

16:30 - 17:00 BEGGING FOR INCEST

16:35 - 17:05 OCEANS OF SLUMBER

17:05 - 18:20 LORDI

17:10 - 17:55 NASTY

17:30 - 18:00 PIGHEAD

18:00 - 18:30 BURNING WITCHES

18:30 - 19:00 CARNAL DECAY

18:35 - 19:35 GRAND MAGUS

18:35 - 19:50 ELUVEITIE

19:40 - 20:25 GUTALAX

20:10 - 21:25 SUBWAY TO SALLY

20:30 - 21:30 SOEN

21:35 - 22:20 GAAHLS WYRD

21:45 - 23:15 BULLET FOR MY VALENTINE

22:25 - 23:25 HÄMATOM

23:30 - 00:15 THE OCEAN

23:30 - 00:45 DIMMU BORGIR

00:20 - 01:20 UNLEASHED

01:00 - 02:00 LEPROUS

01:25 - 02:10 AHAB

02:15 - 03:00 OST+FRONT

Bessere Pläne gibt es als PDF und Excel-Tabelle auf der Festival-Webseite und man kann sich auch wieder seine persönliche Liste erstellen.