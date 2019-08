HAMMER AND IRON - Drei Neuzugänge fürs Festival

Beim "Hammer Of Iron", dem am 18.01.2020 im Essener Turock steigenden Ruhrpott-Event für all jene, die gerne alljährlich zum "Keep It True" pilgern, ist das Billing mit drei Neuzugängen komplettiert, und zwar allesamt aus heimischen Landen. So kommen die Traditionsmetaller IRON KOBRA direkt aus dem benachbarten Gelsenkirchen, mit IRON THOR ist die deutsche Coverband des kanadischen Superhelden Jon-Mikl Thor am Start und direkt aus Essen kommt der starke Newcomer THE NIGHT ETERNAL.

Zudem tun die Veranstalter kund und zu wissen, dass bereits die Hälfte der Tickets verkauft sind, wofür man sich herzlichst bedankt. Im Turock werde es im Übrigen keine Verzehrkarte am HAI (die Essener werden schon wissen, was für ein Flossentier gemeint ist) geben, sondern nur Bar-Kassen geöffnet sein. Es sei auch möglich, das Turock jederzeit zu verlassen und natürlich wieder zu betreten. Nur beim Einlass am Anfang und während der ersten Band behalten die Veranstalter sich vor, einen Auslass Stop zu machen, da es sonst zu Stau und Verstopfung im Eingangsbereich kommen kann.

Nach dem Ende des Auftritts des Headliners JAG PANZER soll es zudem noch eine Old School Underground Disco mit Open End und einem DJ geben, den man noch bekannt geben werde.

Das finale Billing sieht nun also wie folgt aus:

JAG PANZER (USA)

(Exclusive Old School Set, only German Show)

ETERNAL CHAMPION (USA)

(Exclusive German Show)

BROCAS HELM (USA)

(Exclusive European Show)

IRON ANGEL (GER)

(Erste Show im Pott seit der Reunion)

LUNAR SHADOW (GER)

IRON KOBRA (GER)

IRON THOR (GER)

THE NIGHT ETERNAL (GER)

18. January 2020

TUROCK Essen

www.facebook.com/hammerandironfestival

Einlass 13:30, Beginn 14:30

Tickets sind unter folgendem Links ab sofort zu bestellen:

https://www.eventim.de/…/hammer-and-iron-festival-jag-panz…/