MAYHEM mit

Das sechste vollständige Studioalbum der norwegischen Black-Metal-Urväter MAYHEM wird den Titel "Daemon" tragen und am 25.10.2019 über Century Media erscheinen. Vorbestellungen sind ab 30.08.2019 möglich, über die verschiedenen erhältlichen soll in Kürze informiert werden. Die Band beschreibt das kommende Album so, dass es nicht nur ein neues Kapitel in der Bandgeschichte sei, nicht nur eine Fortstetzung zu "Esoteric Warfare", aber auch kein Anknüpfen an ganz alte Zeiten, sondern ein eigenständiger neuer Wälzer, gebieterisch und wild im Charakter, mit dem Ziel den Schlund der Hölle ein Stück weiter zu öffnen. Das Line-up besteht unverändert aus Necrobutcher (Bass), Hellhammer (Drums), Attila (Vocals), Teloch und Ghul (Gitarren). Das Artwork stammt von Daniele Valeriani.

Trackliste:



1. The Dying False King

2. Agenda Ignis

3. Bad Blood

4. Malum

5. Falsified And Hated

6. Aeon Daemonium

7. Worthless Abomination Destroyed

8. Daemon Spawn

9. Of Worms And Ruins

10. Invoke The Oath