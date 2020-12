HARDLAND: Und noch ein Weihnachtsvideo

Die niederländischen Hard-Rocker von HARDLAND haben sich nun auch aufgeschwungen, ein Weihnachtsvideo in die Welt zu setzen. Es ergänzt die bereits am 03.12.2020 von der Band präsentierte Cover-Version des Songs 'Merry X-mas Everybody', die ursprünglich 1973 von SLADE veröffentlicht wurde.

Gitarrist Aeilko kommentiert:

"Wir aktualisierten das Lied in einen HARDLAND-Sound mit A-Capella-Intro und Beatles-eskem Gesangsmittelteil. Wir baten Slade um Erlaubnis und bekamen sie, nachdem wir ihnen den Rohmix unserer Version geschickt hatten. Sie liebten es. Für uns ist das der einzige Weihnachtssong, der zählt, deshalb haben wir ihn ausgewählt."

Neben all der schwerverdaulichen Besinnlichkeit des Weihnachtsfestes können ein paar beschwingte Töne ja nicht schaden...

Das Artwork zur Single stammt übrigens von Frans Mensink.