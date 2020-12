Vorabsingle von DROWN IN THE ABYSS

Die kanadische Metalband DROWN IN THE ABYSS hat bei YouTube einen Audioclip zu ihrer neuen Single 'Rising From the Tides' hochgeladen. Das Stück soll auch auf dem neuen Album vertreten sein, das 2021 erscheinen soll.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: drown in the abyss rising from the tides