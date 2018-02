HARTMANN: Bestellt euch

Ich nehme an, jeder weiß was Crowdfunding ist, oder? Wenn eine Person versucht, eine Idee mit Hilfe von Anderen zu realisieren, indem er von diesen Geld einsammelt? Dafür gibt es zahlreiche Plattformen, und da man im Allgemeinen auch etwas für sein Investment bekommt, versuchen es zahlreiche Musker und Bands über die Plattform pledgemusic.com.

So auch Oliver Hartmann, dessen neuestes Album "Hands On The Wheel" im Mai erscheinen soll und bereits jetzt vorbestellt werden kann. Mit der Vorbestellung hilft man direkt dem Künstler, sein Werk zu finanzieren, und häufig bekommt man regelmäßige Updates und manchmal auch Dinge, die andere eben nicht erhalten wie exklusive Downloads oder Nachrichten aus dem Studio nur für die Unterstützer. Also, ich habe meine signierte CD bestellt, aber es gibt auch Vinyl und exklusive T-Shirts und noch viel ungewöhnlichere Sachen wie ein Besuch im Studio oder Gitarrenstunden oder sogar einen Akustik-Gig! Das ist schon toll und der sympathische Rüsselsheimer ist bestimmt ein cooler Gast für einen Wohnzimmer-Gig.

So, genug gefaselt, schaut mal selbst und helft Oliver, sein neues Album zu finanzieren. Ich freue mich bereits darauf: pledgemusic.com.