HAXANDRAOK: Video zum Song 'The Temptress of UD DA KAR RA' vom neuen Album

Das Duo HAXANDRAOK hat sich dem okkulten Black-Metal verschrieben. Am 17.12.2019 wird ihr Debütalbum "KI SI KIL UD DA KAR RA" via Ván Records erscheinen.



Daraus hat die Band nun ein Video zum Song 'The Temptress of UD DA KAR RA' veröffentlicht, der einen ersten Eindruck zum Werk liefert.

