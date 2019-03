HÄMATOM hat ein neues Video mit Gast Hansi Kürsch

Das neue Album "Maskenball", das fünfzehnte in der Bandgeschichte, wird erst am 30. August erscheinen, aber das Video mit dem BLIND GUARDIAN-Sänger ist bereits unter dem Titel 'I Want It All' verfügbar. Und ja, es ist eine Coverversion des QUEEN-Klassikers: Youtube.

Gleich nach dem Release wird HÄMATOM in Gelsenkirchen ein Festival organisieren, bei dem außerdem diese Bands aufspielen werden: DIE APOKALYPTISCHEN REITER, FIDDLER'S GREEN, FERNANDO EXPRESS, APRON. Tickets gibt es bereits im Bandshop.