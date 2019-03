ROSE TATTOO wird THE WILD! und HARDBONE mitbringen, Zusatztermin

Die Australier werden auf ihrer 40-Jahre-Jubiläumstour die beiden Bands HARDBONE oder THE WILD! als Vorband dabeihaben. Außerdem wurde in Aschaffenburg eine weitere Show eingeschoben, weil der erste Gig umgehend ausverkauft gewesen ist:

16.7. 2019 Hamburg (DE) Markthalle (+HARDBONE)

18.7. 2019 Düsseldorf (DE) Zakk (+HARDBONE)

19.7. 2019 Fritzlar (DE) Rock am Stück

20.7. 2019 Jüterbog (DE) Motorcycle Jamboree

21.7. 2019 Aschaffenburg (DE) Colos-Saal (extra show)

23.7. 2019 Wien (AT) Viper Room (+WILD!)

24.7. 2019 Dornbirn (AT) Conrad Sohm (+WILD!)

25.7. 2019 München (DE) Free & Easy

26.7. 2019 Seebronn (DE) Rock Of Ages

27.7. 2019 Pyras (DE) Pyras Open Air

28.7. 2019 Leipzig (DE) Parkbühne (+HARDBONE)

31.7. 2019 Wacken (DE) Wacken Open Air

01.8. 2019 Steenwijkerwold (NL) Dicky Woodstock Festival

02.8. 2019 Geiselwind (DE) Bike & Music Weekend

03.8. 2019 Aschaffenburg (DE) Colos-Saal (+WILD! - sold out!)

04.8. 2019 Pratteln (CH) Z7 (+WILD!)

07.8. 2019 Madrid (ES) Mon (+WILD!)

08.8. 2019 Villena (ES) Leyendas Del Rock

09.8. 2019 Barcelona (ES) Salamandra 1 (+WILD!)

11.8. 2019 Kortrijk (BE) Alcatraz Metal Festival

Tickets gibt es bei Metaltix.