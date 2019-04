HÄMATOM sagt 'Wir sind keine Band'

Was ja wohl mal glatt gelogen ist, was HÄMATOM bald wieder mit "Maskenball" beweisen wird. Aber im Text des Liedes erfahren wir, was die Franken damit meinen: Youtube.

Die Band sagt dazu: "Wir sind keine Band - Wir sind eine Familie! Und das schon seit 15 Jahren. Solange tingeln wir gemeinsam mit unseren Fans landauf und landab durch all die großen und kleinen Clubs und Arenen. Wir leben unseren Traum und das wäre ohne unsere Fan niemals möglich gewesen. Deshalb widmen wir diesen inoffiziellen Jubiläumssong auch unseren Freaks! Fühlt euch umarmt."

Das Jubiläum kann man mit den Jungs und verschiedenen Freunden am 31. August in Gelsenkirchen feiern.