NAILS mit neuer Vinyl-Single

Die digitale Version kann man jetzt schon hören, als Vinyl wird das gute Stück erst am 7. Juni erscheinen. Hier ist der neue Song 'I Don't Want To Know You', der mit 1:19 Minuten nicht gerade üppig ausgefallen ist: Youtube.

Auf der B-Seite wird 'Endless Resistance' sein, bei dem Max Cavalera mitgeholfen hat. Vorbestellen kann man die Scheibe im Nuclear Blast Shop.