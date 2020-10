Aus dem Staate New York stammt das Quartett HEARTS & HAND GRENADES und fabriziert schnörkelarmen Hard Rock. Das Debüt "Turning To Ashes" ist für den 08.01.2021 via Eclipse Records angekündigt.

