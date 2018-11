HEART bringt Live-Album

Die Wilson-Schwestern rocken seit über vier Jahrzehnten die Welt. "Live In Atlantic City" ist das neueste Ton- und Bilddokument, dass die großartigen Lieder der Damen in unsere Stuben bringt. Aufgenommen wurde das Konzert bereits 2006 bei dem "Decades Rock Live" genannten Konzert, das VH1 organisierte. Mit dabei waren zahlreiche Gäste wie Country Music Star Carrie Underwood, die man von JANE'S ADDICTION kennt, Dave Navarro von den RED HOT CHILI PEPPERS, Gretchen Wilson und Rufus Wainwright sowie die Band ALICE IN CHAINS mit Duff McKagan. "Live In Atlantic City" wird am 25. Januar 2019 als CD+Blu-ray Digipak, 2LP Gatefold+Download, DVD, Blu-ray und Digital bei earMUSIC erscheinen. Hier ist die Trackliste:

1. Bébé Le Strange (with Dave Navarro)

2. Straight On (with Dave Navarro)

3. Crazy On You (with Dave Navarro)

4. Lost Angel

5. Even It Up (with Gretchen Wilson)

6. Rock'n Roll (with Gretchen Wilson)

7. Dog & Butterfly (with Rufus Wainwright)

8. Would? (with Alice In Chains & Duff McKagan)*

9. Rooster (with Alice In Chains & Duff McKagan)

10. Alone (with Carrie Underwood)

11. Magic Man

12. Misty Mountain Hop (with Dave Navarro)

13. Dreamboat Annie

14. Barracuda



*exklusiv auf CD und LP

Blu-ray und DVD enthalten dazu noch einen Bonus mit dem Titel "Heart Confidential". Als ersten Eindruck gibt es bereits ein Video zu dem Lied 'Lost Angel': Youtube.

Vorbestellungen können auf verschiedenen Plattformen abgegeben werden.