HEATHEN BEAST: Indischer Grindcore ab heute

Heute, am 21.06.2020 ist das neue Album "The Revolution Will Not Be Televised But It Will Be Heard" der indischen Grindcore-Metaller von HEATHEN BEAST erschienen. Es ist hier erhältlich.

Auffällig ist die Benamung der einzelnen Stücke, die sämtlich als Abrechnungen gewertet werden könnten. Interessant sind auch die benutzten Samples, die zumeist Äußerungen indischer Würdenträger sind. Was darauf folgt, kann sich der Szenekenner und Antester ja denken.