MOVING OOS: Norwegischer Fusionrock trägt dick auf

Diese eher locker organisierte norwegische Musikerkollektiv hat sich mit drei Alben in der Zeit von 2007 bis 2010 in seinem Heimatland bereits Kultstatus erspielt. Regelmäßig finden sich in dem Projekt Musiker aller Art und Genres ein, um so auch stilistisch recht weite Kreise ziehen zu können.

2019 erschien das Album "Romancer" bei uns und nun steht am 26.06.2020 mit "Mad From Sin" schon das nächste an.

Das Label dazu nennt sich Crispin Glover Records, hier unten das aktuelle Titelstück und ein Beispiel von 2019.