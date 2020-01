HEATHEN FORAY: Details zum neuen Album

Die Melodic-Metal-Band HEATHEN FORAY wird am 21.02.2020 via Massacre Records ihr neues "Weltenwandel" veröffentlichen. Neben dem Cover wurde jetzt auch die Tracklist veröffentlicht.



Zum ersten Mal wurde das Album komplett auf Deutsch geschrieben und eingesungen. Adam Train hat es gemischt und gemastert. Die Gestaltung des Artworks übernahm Denis Cardan (All4band Design Studio). In den nächsten Tagen soll die erste Single erscheinen.



Die Tracklist liest sich so:



CD Digipak

1. Schicksalsknecht

2. Essenz

3. Tanz

4. Verfall

5. Weg

6. Monolith

7. Soldat

8. Schlangengrube



Gatefold Vinyl LP



Side A

1. Schicksalsknecht

2. Essenz

3. Tanz

4. Verfall



Side B

5. Weg

6. Monolith

7. Soldat

8. Schlangengrube

