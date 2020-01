Nicht nur RAGE Anhänger sollten sich den 28. Februar wegen der Wiederveröffentlichung ihres "Perfect Man" Albums als Doppelvinyl rot ankreuzen, sondern auch alle Fans der aus Minnesota stammenden US-Metal Band MALICE (nicht zu verwechseln mit der 80er Kulttruppe). Derer bisher einziges Album von 2012 mit dem Titel "Triumph And Glory" wird an jenem Tag ebenfalls von Pure Steel Records auf VINYL veröffentlicht. Der Vorverkauf dafür beginnt bereits am 14. Februar 2020. Das Album wird mit einer Auflage von 250 schwarzen und 100 red clear Splatter Exemplaren und Insert auf Vinyl erscheinen.





TRACKLISTE:

Seite A

1. Malice

2. Sons Of Rock

3. Metal Revolution

4. The Battle

Seite B

5. Last Try

6. Valhalla Waits

7. Wake the Dead

8. Soldiers'

Spielzeit: 41:41 min



Besetzung:

David Whitmer – Gesang

Sheridan Dolan – Gitarre

"The Metal Warrior" Rayman James – Bass

Sean Doan – Schlagzeug

Quelle: Pure Steel Records