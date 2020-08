HEATHEN: Video zum Titelsong des kommenden Albums

"Empire Of The Blind" wird am 18. September erscheinen und hier kann man den Titelsong anhören:

HEATHEN dazu: "Wir sind sehr stolz, die zweite Single und den titelgebenden Song unseres Albums 'Empire Of The Blind' ankündigen zu dürfen. Dieser Song bezieht sich auf die fortschreitende Manipulation der Menschen durch Politik und soziale Propaganda in den Massenmedien. Macht euch für das Königreich bereit!"

Vorbestellen kann man im Nuclear Blast Shop.