HEAVEN SHALL BURN ist die Band aus dem Nichts

Da surfe ich nichtsahnend samstag morgens mal über Facebook und gucke mir unsere Seite an. Wie es so geschieht, streift man mal ab und stellt fest, dass einem einer der skurrilsten Zwischenfälle entgangen ist. Der DSDS-Trällervogel Pietro Lombardi (kennst du nicht? Sagte mir vorher auch nichts, DSDS ist wohl nicht unsere Kragenweite) hat sich kürzlich geärgert, dass sein Album nur Nummer zwei der Trendcharts sei, vor ihm stände eine "unbekannte Rockergruppe – aus dem Nichts". Wer ist das? Nun ja, die völlig unbekannte und brandneue Metalcore-Kapelle HEAVEN SHALL BURN.

Natürlich ließ sich die unbekannte Band, die seit 25 Jahren aktiv ist, nicht nehmen, dem musikalisch Unwissenden zu helfen, nachdem es auch die "Bild" bereits getan hatte. So sieht ihre Facebook-Seite aktuell aus:

Und ein bisschen Nachhilfe in Geographie gab es kostenlos dazu:

Aber so ein bisschen angestachelt war die Band dann schon und veröffentlichte dieses Video:

(Sorry, Facebook-Videos können aus technischen Gründen nicht eingebunden werden, daher hier der Link: Die Rockergruppe aus dem Nichts)

Am Ende war es wohl knapp, aber HEAVEN SHALL BURN hat gewonnen:

Jetzt muss aber auch erwähnt werden, dass die Künstler bei dem Duell, das den Thüringern, äh, sorry, Nichtslern ermöglichte, ihren Bandshop mal so richtig leerkaufen zu lassen, immer fair und freundlich waren. So teilte HSB Piertro Verkaufsaufruf und Pietro selbst hatte den Metalcorelern zuvor Glück gewünscht. Kopfüber in den Fettnapf ist er aber dennoch gesprungen. Na ja, so kennen Metaller jetzt Pietro Lombardi und das RTL-Publikum HEAVEN SHALL BURN. Das nennt man "win-win", oder?