HEAVYDAYS ROCK- UND METAL-FESTIVAL in Dunstelkingen startet in die vierte Runde

Am Freitag, dem 11. Mai 2018 findet bereits die vierte Ausgabe des HEAVYDAYS-Festivals im beschaulichen Dunstelkingen bei Dischingen statt (in der Nähe vom "Rock am Härtsfeldsee"). Ganz unter dem Motto "Von Fans, für Fans" präsentieren die Veranstalter für spöttische 8,-€ Eintritt dabei sieben zum Teil sehr unterschiedliche Rock- und Metalbands aus verschiedenen Genres. So finden sich im Billing sowohl regionale Newcomer, als auch international bekannte Szenegrößen wieder. Folgende Bands werden 2018 das HEAVYDAYS rocken:

DREAMSHADE (Schweiz/Melodic Metal)

AVIANA (Schweden/Progressive-Metal/Djent)

ARISE FROM THE FALLEN (Augsburg/Metalcore)

VENUES (Stuttgart/Female-Fronted Post-Hardcore-Band)

STONEM (Augsburg/True-Metal/ Thrash-Metal)

XPLICIT (Schwäbisch Gmünd/Rock)

CRYPTIC REVENGE (Metalcore mit Einflüssen aus Progressive, Deathcore und Melodic-Death-Metal)

Traditionell spielt im Anschluss noch die Power-Brassband "BLECHOS" aus Dunstelkingen als Aftershow-Act, um dem feierwütigen Publikum nochmal richtig einzuheizen.



Tickets gibt's im Vorverkauf für 8,-€ unter heavydays.de, nuclearblast.de, in der Volksbank Dischingen und im Autohaus Sing Neresheim.

